«Спартак» заключил соглашения с нападающими Дидковским и А. Квартальновым

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о заключении новых соглашений с двумя хоккеистами.
Красно-белые подписали новый контракт с нападающим Артёмом Дидковским. В минувшем сезоне 19-летний Дидковский стал третьим бомбардиром МХК «Спартак», набрав 49 (21+28) очков в 58 матчах, а также дебютировал на профессиональном уровне ВХЛ двумя играми (0+1) за воскресенский «Химик».
Также карьеру в системе «Спартака» продолжит 19-летний Александр Квартальнов, двоюродный брат Данилы Квартальнова. Ранее Александр выступал в системе красно-белых, сыграв 28 матчей за МХК «Спартак» в сезоне-2019/2020. Последние два сезона нападающий с опытом юниорской сборной России провёл в системе казанского «Ак Барса», набрав 46 (22+24) очков в 96 матчах за «Ирбис» в Молодёжной лиге и дебютировал в КХЛ, сыграв 8 матчей за «Ак Барс». С игроком подписан трёхсторонний контракт на один год, с возможностью игры в МХЛ.
- 16 мая 2022
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