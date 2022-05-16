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Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира — 2022, обыграв Норвегию

Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира — 2022, обыграв Норвегию
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Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Родриго Аболс с передачи Рональда Кениньша и
Рудольфа Балцерса, Николай Елисеев, ассистенты — Рудольф Балцерс и Янис Якс, а также Роберт Букартс, которому голевой пас отдали Кристапс Сотниекс и Сандис Шмонс.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

У Норвегии отличились Матс Россели Ольсен, которому ассистировали Даниэль Роксет и Лудвиг Хофф, а также Макс Крогдаль с передач Маттиаса Нёрстебё и Кен-Андре Олимба.

Сборная Латвии набрала три балла после встреч и занимает пятое место в группе В, Норвегия — шестая с двумя очками.

ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
3 : 2
Норвегия
1:0 Аболс (Кениньш, Балцерс) – 14:04 (5x5)   1:1 Россели Ольсен (Роксет, Хофф) – 18:41 (5x5)   2:1 Елисеев (Балцерс, Якс) – 27:16 (5x3)   3:1 Букартс (Сотниекс, Шмонс) – 33:00 (5x5)   3:2 Крогдаль (Нёрстебё, Олимб) – 47:12 (5x5)
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