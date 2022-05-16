Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира — 2022, обыграв Норвегию

Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Родриго Аболс с передачи Рональда Кениньша и
Рудольфа Балцерса, Николай Елисеев, ассистенты — Рудольф Балцерс и Янис Якс, а также Роберт Букартс, которому голевой пас отдали Кристапс Сотниекс и Сандис Шмонс.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
У Норвегии отличились Матс Россели Ольсен, которому ассистировали Даниэль Роксет и Лудвиг Хофф, а также Макс Крогдаль с передач Маттиаса Нёрстебё и Кен-Андре Олимба.
Сборная Латвии набрала три балла после встреч и занимает пятое место в группе В, Норвегия — шестая с двумя очками.
- 16 мая 2022
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