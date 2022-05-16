Быков: очень рад за Панарина. Это хороший пропагандист российского хоккея

Бывший тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков прокомментировал выход Артемия Панарина вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли — 2022.



«Я очень рад за Артемия. Благо что Урал знаменит не только изумрудами, малахитами и другими самоцветами, но и прекрасными людьми и спортсменами, в том числе и хоккеистами. Панарин – самородок из Челябинска, из Коркино.



В своё время мой коллега и друг Андрей Назаров вовремя заметил парнишку, дал ему возможность и помог раскрыть свои качества в «Витязе». Мне, в свою очередь, посчастливилось работать с Панариным в СКА в чемпионском году.



Во многом всё это зависит от личности, от воспитания в детстве и от окружающих людей. В этом случае нужно поблагодарить его бабушку и дедушку, которые стали для него родителями и воспитали Артемия. Эти замечательные люди влили в его душу радость и человечность.



Панарин – солнечный парень, он всегда позитивный и улыбается. У него очень сильный характер, который, судя по всему, воспитали улица и желание пробиться наверх. Благодаря этому Артемий получает удовольствие от хоккея, жизни и умеет делать людей вокруг себя лучше и счастливее.



Такие игроки, как Артемий, дают возможность добиваться успеха команде. На мой взгляд, любому тренеру приятно и престижно работать с такими талантливыми ребятами. На таких игроков и зрители идут с большим удовольствием. Это хороший пропагандист нашего хоккея.



Если он выиграет Кубок Стэнли, это будет огромное событие для Коркино? То, что есть такой парень из Коркино, это уже целое событие. Если Панарин сможет выиграть Кубок, то он подарит радость людям на родине», – цитирует Быкова «РБ Спорт».