Сборная Финляндии уверенно обыграла США на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная Финляндии одержала победу над командой США в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».



В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен (все — в большинстве), а также Микко Лехтонен. Единственный гол у сборной США забил Алекс Гальченюк.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

После трёх матчей сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав девять очков. США занимает третье место, после трёх игр заработав пять баллов. В следующем матче подопечные Юкки Ялонена сыграют со Швецией (18 мая, 20:20 мск), американцы встретятся с Великобританией (19 мая, 16:20 мск).