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Сборная Финляндии уверенно обыграла США на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная Финляндии уверенно обыграла США на чемпионате мира по хоккею — 2022
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Сборная Финляндии одержала победу над командой США в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен (все — в большинстве), а также Микко Лехтонен. Единственный гол у сборной США забил Алекс Гальченюк.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

После трёх матчей сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав девять очков. США занимает третье место, после трёх игр заработав пять баллов. В следующем матче подопечные Юкки Ялонена сыграют со Швецией (18 мая, 20:20 мск), американцы встретятся с Великобританией (19 мая, 16:20 мск).

ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
США
1:0 Гранлунд (Маннинен, Лехтонен) – 17:20 (5x4)   2:0 Фильппула (Иннала, Ватанен) – 24:42 (5x4)   3:0 Маннинен (Саллинен, Гранлунд) – 25:36 (5x4)   4:0 Лехтонен (Хартикайнен, Маннинен) – 30:50 (5x5)   4:1 Гальченюк (Хьюз, Джонс) – 58:22 (5x5)
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