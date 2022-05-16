Результаты четвёртого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 16 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.
Словакия — Канада — 1:5
Сборная Канады одержала третью победу на турнире, крупно обыграв словаков. Дубль оформил форвард Пьер-Люк Дюбуа, по одной шайбе — Адам Лаури, Коул Силлинджер и Морган Гики.
Латвия — Норвегия — 3:2
Латвийская команда впервые победила на чемпионате мира — 2022, оказавшись сильнее Норвегии. В составе подопечных Харийса Витолиньша отличились Родриго Аболс, Николай Елисеев и Роберт Букартс.
Франция — Германия — 2:3
Сборная Германии во второй раз выиграла на турнире, в упорной борьбе обыграв французов. Решающий гол на 46-й минуте забил Леонард Пфёдерль.
Финляндия — США — 4:1
Хозяева турнира уверенно обыграли американскую сборную, по шайбе забросили Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен и Микко Лехтонен.
Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
- 16 мая 2022
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