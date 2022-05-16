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Результаты четвёртого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты четвёртого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 16 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.

Словакия — Канада — 1:5

Сборная Канады одержала третью победу на турнире, крупно обыграв словаков. Дубль оформил форвард Пьер-Люк Дюбуа, по одной шайбе — Адам Лаури, Коул Силлинджер и Морган Гики.

ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Лаури (Сиверсон, Андерсон) – 10:48 (5x5)   1:1 Такач (Немец, Регенда) – 12:47 (5x4)   1:2 Дюбуа (Козенс, Руа) – 26:11 (5x4)   1:3 Дюбуа (Гики, Грейвз) – 37:56 (5x5)   1:4 Силлинджер (Лаури, Андерсон) – 41:08 (5x5)   1:5 Гики (Козенс, Холден) – 51:18 (5x5)

Латвия — Норвегия — 3:2

Латвийская команда впервые победила на чемпионате мира — 2022, оказавшись сильнее Норвегии. В составе подопечных Харийса Витолиньша отличились Родриго Аболс, Николай Елисеев и Роберт Букартс.

ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
3 : 2
Норвегия
1:0 Аболс (Кениньш, Балцерс) – 14:04 (5x5)   1:1 Россели Ольсен (Роксет, Хофф) – 18:41 (5x5)   2:1 Елисеев (Балцерс, Якс) – 27:16 (5x3)   3:1 Букартс (Сотниекс, Шмонс) – 33:00 (5x5)   3:2 Крогдаль (Нёрстебё, Олимб) – 47:12 (5x5)

Франция — Германия — 2:3

Сборная Германии во второй раз выиграла на турнире, в упорной борьбе обыграв французов. Решающий гол на 46-й минуте забил Леонард Пфёдерль.

ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Германия
0:1 Фишбух (Пфёдерль, Михаэлис) – 02:04 (5x4)   1:1 Тексье (Бозон, Шакиашвили) – 14:48 (5x4)   1:2 Эль (Биттнер, Кастнер) – 17:51   2:2 Галле (Бертран, Клеро) – 31:18   2:3 Пфёдерль (Нёбельс, Михаэлис) – 45:45 (5x5)

Финляндия — США — 4:1

Хозяева турнира уверенно обыграли американскую сборную, по шайбе забросили Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен и Микко Лехтонен.

ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
США
1:0 Гранлунд (Маннинен, Лехтонен) – 17:20 (5x4)   2:0 Фильппула (Иннала, Ватанен) – 24:42 (5x4)   3:0 Маннинен (Саллинен, Гранлунд) – 25:36 (5x4)   4:0 Лехтонен (Хартикайнен, Маннинен) – 30:50 (5x5)   4:1 Гальченюк (Хьюз, Джонс) – 58:22 (5x5)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

Турнирная таблица ЧМ-2022
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