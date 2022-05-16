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«Реслингс» — «Каролина». Жена Малкина — о серии второго раунда плей-офф НХЛ

«Реслингс» — «Каролина». Жена Малкина — о серии второго раунда плей-офф НХЛ
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Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале прокомментировала предстоящую серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз».

«Реслингс» — «Каролина», — написала Кастерова.

Напомним, супруга российского форварда «пингвинов» ранее по ходу серии между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» (3-4) критиковала хоккеистов «синерубашечников» за грубую игру, в том числе за нанесение травмы капитану «Пингвинз» Сидни Кросби.

Напомним, «Каролина» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2022 оказалась сильнее «Бостон Брюинз» (4-3). Первый матч серии между «Харрикейнз» и «Рейнджерс» состоится в четверг, 19 мая.

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