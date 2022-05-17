Главный тренер «Тампы» — о предстоящих матчах с «Флоридой»: это должно быть очень весело
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от предстоящих матчей второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».
«Я думаю, что люди, особенно во Флориде, умоляли, чтобы мы сыграли друг с другом в плей-офф. Они перестроили свою команду и привели туда несколько громких имён. Это должно быть очень весело. Против них весело играть. Думаю, это очень хорошо для хоккея», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Тампа» в первом раунде обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4-3. «Флорида», в свою очередь, на предыдущей стадии турнира одержала победу в серии с «Вашингтон Кэпиталз» (4-2).
Первый матч серии между «Флоридой» и «Тампой» состоится 18 мая.
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