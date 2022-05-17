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Главный тренер сборной США Куинн прокомментировал поражение в игре с Финляндией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной США Куинн прокомментировал поражение в игре с Финляндией на ЧМ-2022
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Главный тренер сборной США по хоккею Дэвид Куинн прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Мы усложнили себе задачу. Мы не можем играть так безразлично и думать, что у нас есть шанс выиграть матч.

Я очень разочарован, потому что такого не было в первых двух играх. Это было неожиданно, и нам нужно стать лучше, чтобы добиться успеха на турнире.

Финляндия? Они номер один в мире. Они также защищают золото Олимпиады», — приводит слова Куинна Mtvuutiset.

После трёх встреч американцы занимают третье место в группе В, набрав пять очков после трёх встреч. В следующей игре США встретится со сборной Великобритании (19 мая, начало — в 16:20 мск).

Турнирная таблица ЧМ-2022
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