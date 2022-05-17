Кожевников — о приходе Буцаева в «Витязь»: он — уважаемый человек, но ему не позавидуешь

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Вячеслава Буцаева главным тренером «Витязя».



«Начнём с того, что не совсем понимаю ситуацию в подмосковном клубе. Например, до сих пор неясно, где он будет играть — в Балашихе, Подольске, Мытищах или где-то ещё. Получается, бывшую команду Чехова основательно мотает по Подмосковью, мягко говоря, не последнему региону страны.



Другой загадочный момент — тренерский. Давайте честно, прошлый сезон новичок Юрий Бабенко завалил, «Витязь» даже не боролся за плей-офф. Тем не менее руководство терпеливо отнеслось к молодому тренеру, не уволило, позволило сохранить лицо. И, как оказалось, только для того, чтобы он весной всё бросил и сам ушёл — помощником к Олегу Знарку в «Ак Барс». Удивительно!



Читал, что «Витязь» рассматривал в роли нового тренера Вадима Епанчинцева из «Югры». Это тренер-игровичок, наш, спартаковский стиль. Но «Витязь» решил выбрать жёсткую армейскую дисциплину — и назначил Вячеслава Буцаева.



Насколько правильное это решение? Мне трудно судить. Вы же знаете, что сегодня у нас в хоккее многое решают внешние факторы — знакомства, агенты, бизнес и прочее.



На месте «Витязя» я бы рассматривал тех тренеров, которые живут хоккеем. Например, Сергея Светлова, который способен поставить игру даже с игроками уровня ВХЛ, что он доказывал в «Адмирале». Интересна и кандидатура Епанчинцева, в Ханты-Мансийске у него самая яркая команда ВХЛ.



Получится ли в «Витязе» у Буцаева? Трудный вопрос. Буцаев — уважаемый в хоккейном мире человек, с характером, но ему не позавидуешь.



Дело в том, что подмосковная команда в последние годы держалась на плаву за счёт легионеров. Возможно, это была ошибка, в «Витязе» приличная школа, надо было наигрывать свою молодёжь. В итоге сегодня, когда многие легионеры в КХЛ взбрыкнули и лимит, скорее всего, сократят, «Витязь» остался у разбитого корыта. Считаю, тут нужен именно кризисный тренер. Моя кандидатура — Светлов», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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