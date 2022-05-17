Судьи извинились перед главным тренером сборной США за эпизод в матче с Финляндией

Главный тренер сборной США по хоккею Дэвид Куинн прокомментировал эпизод в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Финляндии (1:4), когда форвард финской команды Саку Мяэналанен сильно толкнул со спины защитника американцев Джейкоба Мегну, но получил всего двухминутное удаление.



«Судьи извинились передо мной после второго периода, потому что это должно было быть пятиминутное удаление. Я отдаю должное судьям за то, что они признали это», — приводит слова Куинна Mtvuutiset.



После трёх встреч американцы занимают третье место в группе В, набрав пять очков. В следующей игре США встретятся со сборной Великобритании в четверг, 19 мая. Стартовое вбрасывание — в 16:20 по московскому времени.