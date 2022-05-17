Капитан «Бостона» Бержерон подпишет новый контракт с клубом или завершит карьеру

Капитан и нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал продолжение карьеры в команде. Контракт 36-летнего форварда подходит к завершению.



«Я не вижу себя в другом клубе. Я был в «Бостоне» на протяжении всей своей карьеры. Очевидно, это особое место для меня. Как я уже сказал, я не думаю о новом контракте. Очевидно, что решение нужно принять с семьёй. Нужно время, чтобы принять верное решение. Но оно точно не будет состоять в том, чтобы найти новый клуб.



Что касается нашей команды, я всегда верил в то, что делали «Брюинз». Клуб всегда заботился о том, чтобы выводить на лёд лучшую команду. Я верю, что так будет и дальше», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.



36-летний форвард выступает за «Бостон» с 2003 года. Всего на его счету 1216 матчей в регулярных сезонах, где он набрал 982 (400+582) очка. Также Бержерон провёл 167 встреч в плей-офф, забросив 49 шайб и отдав 78 голевых передач.