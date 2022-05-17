«Миннесота» подписала контракт с 19-летним шведским голкипером Валльстедтом
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин сообщил, что клуб подписал с голкипером Йеспером Валльстедтом.
Как отмечает официальный сайт «дикарей», вратарь заключил трёхлетнее соглашение начального уровня, срок действия которого начинается с сезона-2022/2023.
19-летний швед был выбран «Миннесотой» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году в первом раунде под общим 20-м номером. Последний сезон Валльстедт провёл в шведской хоккейной лиге за клуб «Лулео». На его счету 22 встречи, в которых он отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,98 и одержал 12 побед.
Также на счету шведа два матча на прерванном молодёжном чемпионате мира — 2022, где он отразил 96,2% бросков, пропустив 1,5 шайбы в среднем за игру.
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