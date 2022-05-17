Форвард «Лос-Анджелеса» Грундстрём присоединится к сборной Швеции на чемпионате мира

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Карл Грундстрём присоединится к национальной команде на чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии, сообщает сайт Helsingin Sanomat.
Отмечается, что 24-летний форвард пройдёт тесты на коронавирус, а затем отправится в Финляндию для выступления за сборную Швеции. Всего Грундстрём провёл четыре матча в карьере за национальную команду.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 54 игры, набрав 15 (9+6) очков. В плей-офф Грундстрём сыграл в шести встречах, забросив три шайбы и отдав одну голевую передачу.
Сборная Швеции занимает второе место в таблице группы В на чемпионате мира, после двух матчей набрав шесть очков. В следующем матче подопечные Юхана Гарпенлёва сыграют с Великобританией (17 мая, 20:20 мск).
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