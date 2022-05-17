Подколзин: в «Ванкувере» просто относятся к тренировкам. В России всё, конечно, серьёзнее

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о разнице в ментальности между КХЛ и НХЛ, а также об отличиях систем канадского клуба и его бывшей команды — СКА.



«Разница в ментальности в тренировочном процессе? Как они просто относятся с тренировкам, к тренировочному процессу. Все смеются, все катаются, улыбаются, несмотря на то что идёт работа. Все в хорошем настроении. Тренер может к тебе подойти и сказать: «Ты чё? Улыбнись, всё нормально». В России всё, конечно, серьёзнее. Это не хорошо и не плохо. Но, наверное, самое большое отличие. Потом, что люди не запариваются о многих вещах. Что-то не получилось, какие-то неудачные моменты, не запариваются. Потому что за собой вести столько плохих мыслей — тебя просто не хватит. У тебя есть шанс справиться завтра, послезавтра.



Поэтому люди проще относятся к неудачам. Над этим, конечно, ещё надо будет поработать. Я спокоен, никому ничего не показываю, но переживаю в глубине себя, если что-то сделал неправильно или ошибся, а нам забили. Конечно, это не просто, но это стоит принять. У всех можно чему-то научиться.



Отличия системы СКА и «Ванкувера»? В СКА играли по зонам, есть определённые места, за которые ты отвечаешь. Тут ты каждый с каждым играешь. Грубо говоря, ты своего игрока берёшь и с ним катаешься. Первое время было очень тяжело. Потом ничего, привык. Сначала я не то что не успевал за игроком, а не знал, что за ним надо ехать. Думаю: пускай он едет, его кто-то там возьмёт. Были ошибки, прямо из-за меня останавливали тренировку и показывали. Много вбросов здесь, пробрасывают шайбу много. Просто пробрасывают и делают форчек.



В России поменьше такого, там больше в пас играют. Тут всё быстро, ты не успеваешь. К тебе шайба приходит, и надо что-то с ней делать. Столько места у тебя нет. Потом, сильные передачи. Я момент сейчас вспоминаю: мы начинали тренировку в Питере с того, что по кругу катались и друг другу сильно пасы отдавали. Игорь Ожиганов говорит: «Приедешь туда — поймёшь». Он прямо вколачивал мне со щелчка в крюк. Я должен был принять. Тут передачи такие, знаешь, как полубросок такой, прямо вкладывают в неё. Броски другие, броски посильнее. Пришёл, думаю: «Ё-моё». С меня все смеялись. Потом время проходит — всё выравнивается», — сказал Подколзин в видео на YouTube-канале «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Новость по теме Форвард «Ванкувера» Подколзин рассказал, какой игрок НХЛ впечатлил его больше всего