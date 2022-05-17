Какая серия второго раунда плей-офф НХЛ — 2022 вам наиболее интересна?
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В Национальной хоккейной лиге продолжается розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
Стадию первого этапа прошли восемь команд, которые встретятся во втором раунде. В Восточной конференции сыграют следующие пары: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». На Западе встретятся «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: какая серия второго раунда плей-офф НХЛ — 2022 вам наиболее интересна?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
В последних двух розыгрышах плей-офф победу одерживала «Тампа». В 2020 году «молнии» оказались сильнее «Даллас Старз» (4-2), в 2021-м выиграли серию у «Монреаль Канадиенс» (4-1).
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