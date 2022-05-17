Василевский: в седьмой игре, я думаю, «Тампа» показала лучший хоккей в этом плей-офф

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал серию первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Я думаю, что первые несколько игр у нас было мало эмоций. Это была проблема на протяжении всего сезона. Мы отдали так много энергии и эмоций за последние два года… у нас не было много времени, чтобы восстановиться от всего этого.
Но я думаю, что в шестой игре мы смогли найти следующие уровни позитива и эмоций. Кроме того, наши болельщики тоже очень много дают нам отличной атмосферы, так что это была огромная победа в овертайме. А в седьмой игре, я думаю, мы показали лучший хоккей в этом плей-офф», – цитирует Василевского The Athletic.
Напомним, голкипер помог команде одержать победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Эта победа стала для него 53-й в карьере в 88 играх.
Россиянин опередил Кори Кроуфорда, у которого 52 победы, и вошёл в топ-20 вратарей по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.
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