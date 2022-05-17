Американский телеведущий: Бобровский в этом году выглядит более уверенно

Американский телеведущий Стив Гольдштейн поделился мнением об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем сезоне.
«Бобровский в этом году выглядит более уверенно. Летом он внёс небольшие изменения в свою технику, он стал намного тише и спокойнее в воротах. Это те вещи, которые, возможно, его смущали. Он был неудачником в прошлогоднем плей-офф из-за того, что «плакал». Ему есть что доказывать. С его контрактом покончено. Сейчас, когда у него три года контракта, об этом никто не говорит. Кроме того, «Пантерз» – лучшая команда. У них были игры, в которых они пропускали три или четыре гола, но они отыгрывались и выигрывали. Он знает, что, если ты проигрываешь в несколько голов, это не конец света. Эта команда может вернуться», – цитирует Гольдштейна The Athletic.
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