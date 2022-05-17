Дания обыграла Италию на чемпионате мира — 2022 с минимальным преимуществом

Только что в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) завершился матч чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором встречались сборные Италии и Дании. В этой встрече датчане одержали победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На 16-й минуте при игре в большинстве Николай Элерс открыл счёт в матче, ему ассистировали Йоахим Блихфельд и Матиас Бау. На 39-й Алекс Петан сравнял счёт, а помогли ему Данте Ханнун и Энрико Мильоранци. На 42-й минуте Бау забил после паса Николая Мейера.

Напомним, ранее команды провели по два матча на турнире. Италия проиграла Швейцарии (2:5) и Канаде (1:6), Дания обыграла Казахстан (9:1) и уступила Швейцарии (0:6).

В следующем матче итальянцы сыграют с Францией 18 мая, датчане 19 мая встретятся с Германией.