Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юбердо: Василевский — отличный вратарь и один из лучших в НХЛ

Юбердо: Василевский — отличный вратарь и один из лучших в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился мнением об игре российского голкипера «Тапма-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» и «Тампа» сыграют друг с другом.

«Василевский, очевидно, отличный вратарь и один из лучших в НХЛ. Когда он в лучшей форме, он всегда видит шайбу. Когда у него открыты ворота, вы думаете, что это будет легко, это не так. Он всегда будет рядом», – цитирует Юбердо журналист Мари Файелло в «Твиттере».

Напомним, в текущем сезоне Василевский провёл 63 матча в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету семь матчей.

По итогам прошлого сезона Василевский был признан самым ценным игроком победного для «Тампы» плей-офф НХЛ.

Новость по теме
Василевский: в седьмой игре, я думаю, «Тампа» показала лучший хоккей в этом плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022