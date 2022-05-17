Юбердо: Василевский — отличный вратарь и один из лучших в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился мнением об игре российского голкипера «Тапма-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» и «Тампа» сыграют друг с другом.



«Василевский, очевидно, отличный вратарь и один из лучших в НХЛ. Когда он в лучшей форме, он всегда видит шайбу. Когда у него открыты ворота, вы думаете, что это будет легко, это не так. Он всегда будет рядом», – цитирует Юбердо журналист Мари Файелло в «Твиттере».



Напомним, в текущем сезоне Василевский провёл 63 матча в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету семь матчей.



По итогам прошлого сезона Василевский был признан самым ценным игроком победного для «Тампы» плей-офф НХЛ.