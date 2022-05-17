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Малкин: считаю, что я хороший игрок. Верю, что хорошие игроки заключают хорошие контракты

Малкин: считаю, что я хороший игрок. Верю, что хорошие игроки заключают хорошие контракты
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с его контрактом. Сообщалось, что переговоры о продлении зашли в тупик.

«Я считаю, что я по-прежнему хороший игрок, и верю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение. Сейчас я могу только сказать, что хочу играть года три-четыре. Деньги не играют роли, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего», – цитирует Малкина Pens Inside Scoop в «Твиттере».

В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.

Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.

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