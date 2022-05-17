«Сент-Луис» подписал контракт с российским голкипером Жеренко

Российский голкипер Вадим Жеренко подписал контракт новичка с «Сент-Луис Блюз», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года. Вратарь был выбран «Блюз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 208-м номером.

Прошедший сезон голкипер провёл в финском «Ильвесе», за который сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, где оформил два шат-аута, а также провёл две встречи в плей-офф.

В России вратарь выступал в системе московского «Динамо».

В текущем сезоне «Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата занял четвёртое место в таблице Западной конференции, вышел в плей-офф НХЛ и обыграл в первом раунде «Миннесоту Уайлд» в шести матчах. В полуфинале конференции «Блюз» встретятся с «Колорадо Эвеланш».