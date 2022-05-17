«Сент-Луис» подписал контракт с российским голкипером Жеренко
Поделиться
Российский голкипер Вадим Жеренко подписал контракт новичка с «Сент-Луис Блюз», сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года. Вратарь был выбран «Блюз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 208-м номером.
Прошедший сезон голкипер провёл в финском «Ильвесе», за который сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, где оформил два шат-аута, а также провёл две встречи в плей-офф.
В России вратарь выступал в системе московского «Динамо».
В текущем сезоне «Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата занял четвёртое место в таблице Западной конференции, вышел в плей-офф НХЛ и обыграл в первом раунде «Миннесоту Уайлд» в шести матчах. В полуфинале конференции «Блюз» встретятся с «Колорадо Эвеланш».
Комментарии
- 17 мая 2022
-
23:45
-
23:10
-
23:00
-
22:37
-
22:30
-
22:16
-
21:51
-
21:40
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:06
-
19:25
-
18:59
-
18:56
-
18:38
-
18:05
-
17:55
-
17:20
-
16:52
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:48
-
15:13
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:00
-
12:35
-
12:16
-
11:41
Партнерский контент