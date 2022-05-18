Расписание матчей шестого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года
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Сегодня, 18 мая, состоится шестой игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).
В этот день пройдут четыре встречи: по две в рамках групп А и В.
Расписание матчей:
Группа А
16:20 мск, Франция — Италия;
20:20 мск, Швейцария — Словакия.
Группа В
16:20 мск, Норвегия — Австрия;
20:20 мск, Финляндия — Швеция.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменяют команды Франции и Австрии.
Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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