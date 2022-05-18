Пойнт пропустит первый матч серии «Флорида» — «Тампа» во втором раунде Кубка Стэнли

26-летний канадский центральный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт пропустит первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «молний» Джона Купера.
Напомним, первый матч серии пройдёт уже сегодня, в ночь на среду, 18 мая, на домашнем стадионе «Флориды» — «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США). Начало – в 2:00 мск.
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В нынешнем плей-офф НХЛ – 2022 Пойнт принял участие во всех семи встречах серии с «Торонто» (4-3), в которых забросил две шайбы и совершил две результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ в 417 матчах на его счету 368 (167+201) очков.
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