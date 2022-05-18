Кучеров отдал 7-ю голевую передачу в текущем плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит первый полуфинальный матч плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».



На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 1:1.



На 15-й минуте отличился форвард «Флориды» Энтони Дюклер, которому ассистировали Джонатан Юбердо и Брэндон Монтур. На 37-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Кори Перри. Передача на счету российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

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Для россиянина этот пас стал седьмым в текущем плей-офф НХЛ. Всего на его счету 9 (2+7) очков в восьми играх. В 121 матче плей-офф Кучеров набрал 136 (46+90) баллов.