Первый раунд Кубка Стэнли – 2022 посмотрело рекордное количество зрителей

Просмотры первого раунда Кубка Стэнли – 2022 стали рекордными для официальных вещателей – ESPN и Turner Sports, а рейтинги просмотров наиболее высокими с момента появления кабельного телевидения. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
Встречи, показанные на ESPN, ESPN2, TNT и TBS, в среднем посмотрели 768 тыс. зрителей, что на 58 % больше, чем в прошлом сезоне на телеканалах NBCSN, CNBC и USA Network.
Решающий матч серии между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» на канале TBS 15 мая собрал в среднем 2,3 млн зрителей, что сделало его самым просматриваемым матчем первого раунда плей-офф Кубка Стэнли за всю историю кабельного телевидения. Это число стало максимальным для не финальной игры Кубка Стэнли по кабельному телевидению, начиная с седьмого матча финала Восточной конференции 2018 года, когда 2,6 млн зрителей увидели, как «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:0.
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Женская аудитория матчей плей-офф Кубка Стэнли, транслируемых на телеканалах TNT и TBS, также значительно увеличилась: с 2021 года на кабельном телевидении она выросла на 83 %, а с 2019 года — на 49 %.
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