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Гол и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой» в стартовой игре серии

Гол и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой» в стартовой игре серии
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.

Счёт в матче был открыт в первом период форвардом «Флориды» Энтони Дюклером. Лишь во второй двадцатиминутке хоккеистам «Тампы» удалось восстановить паритет усилиями Кори Перри, однако большая заслуга в этой шайбе у российского форварда Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу. В заключительном периоде за «Лайтнинг» по разу отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Никита Кучеров и Росс Колтон.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф. Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачёв за 22 минуты 53 секунды на льду отметился одной результативной передачей.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский – 32 из 36.

Следующая встреча между командами пройдёт в ночь на пятницу, 20 мая. Начало – 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
18 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Дюклер (Юбердо, Монтур) – 14:01 (5x5)   1:1 Перри (Кучеров) – 36:22 (5x4)   1:2 Белльмар (Перри, Марун) – 43:35 (5x5)   1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 55:54 (5x4)   1:4 Колтон (Пол, Сергачёв) – 57:44 (5x4)
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