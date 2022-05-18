Гол и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой» в стартовой игре серии

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.
Счёт в матче был открыт в первом период форвардом «Флориды» Энтони Дюклером. Лишь во второй двадцатиминутке хоккеистам «Тампы» удалось восстановить паритет усилиями Кори Перри, однако большая заслуга в этой шайбе у российского форварда Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу. В заключительном периоде за «Лайтнинг» по разу отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Никита Кучеров и Росс Колтон.
28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф. Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачёв за 22 минуты 53 секунды на льду отметился одной результативной передачей.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский – 32 из 36.
Следующая встреча между командами пройдёт в ночь на пятницу, 20 мая. Начало – 2:00 мск.
- 18 мая 2022
-
05:21
-
05:17
-
04:51
-
04:18
-
04:01
-
01:32
- 17 мая 2022
-
23:45
-
23:10
-
23:00
-
22:37
-
22:30
-
22:16
-
21:51
-
21:40
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:06
-
19:25
-
18:59
-
18:56
-
18:38
-
18:05
-
17:55
-
17:20
-
16:52
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:48
-
15:13
-
14:30
-
14:00