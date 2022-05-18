Василевский – первая звезда матча «Флорида» – «Тампа», Кучеров – 2-й

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.



Первой звездой матча признан российский голкипер Андрей Василевский, который совершил 33 сейва в этом матче. Второй звездой стал тоже россиянин – Никита Кучеров. У него 2 (1+1) очка. Третье место за Кори Перри, у которого также 2 (1+1) очка.



Счёт в матче был открыт в первом период форвардом «Флориды» Энтони Дюклером. Лишь во второй двадцатиминутке хоккеистам «Тампы» удалось восстановить паритет усилиями Кори Перри, однако большая заслуга в этой шайбе у российского форварда Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу. В заключительном периоде за «Лайтнинг» по разу отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Никита Кучеров и Росс Колтон.



Следующая встреча между командами пройдёт в ночь на пятницу, 20 мая. Начало – 2:00 мск.

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