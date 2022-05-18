Валерий Ничушкин забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный – 1:1.



На 24-й минуте матча российский нападающий Валерий Ничушкин сравнял счёт. Россиянин забил первый гол для своей команды в полуфинале плей-офф Западной конференции. С передачами ему помогли финский форвард Микко Рантанен и канадский защитник Кейл Макар.



На 7-й минуте матча за гостей открыл счёт канадец Райан О'Райлли. Ему ассистировал его же соотечественник Брэйден Шенн.



Таким образом, Ничушкин забил свой 3-й гол в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Также на счету россиянина одна результативная передача. Это его пятый матч в плей-офф этого сезона.

Новость по теме Победный гол Ничушкина позволил «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» и пройти в полуфинал Запада