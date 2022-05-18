Кучеров обошёл Ягра и сравнялся с Кросби по голам в Кубке Стэнли

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0. Никита Кучеров забил гол и отдал голевую передачу.



Таким образом, россиянин набрал 137-е (47+90) очко в плей-офф за карьеру.



Кучеров обошёл Яромира Ягра и Петера Форсберга и поднялся на седьмое место по количеству очков в Кубке Стэнли, набранных в возрасте 28 лет и младше. Столько же очков набрал игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.



Лидирует по данному показателю Уэйн Гретцки — 274 очка. Далее следуют Яри Курри (177), Марк Мессье (169), Брайан Троттье (154), Майк Босси (152), Гленн Андерсон (148).