Кучеров – третий действующий игрок, который провёл 40+ игр с 2+ очками в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третим действующим игроков, которому удалось принять участие в 40+ играх с двумя и более набранными очками в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 18 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0. Кучеров в этом матче забил один гол и отдал один результативный пас. Этот матч стал для него 40-м в плей-офф НХЛ, когда он набрал два и более очка.
Второе место по этому показателю занимает другой российский нападающий. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин имеет на своём счету 53 таких матча. А его одноклубник занимает первое место в этом топе. Нападающий Сидни Кросби сыграл 67 матчей в плей-офф НХЛ, когда ему удалось набрать два и более очков.
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