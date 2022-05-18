«Это мировой уровень. Зал Славы». Пэрри про ассист Кучерова

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри на 37-минуте матча с «Флорида Пантерз» с помощью передачи Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу, сравнял счёт встречи. После игры канадец лестно высказался об этом голевом действии россиянина.

«Это мировой уровень. Зал Славы», — сказал Пэрри журналистам.

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.



28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф. Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачёв за 22 минуты 53 секунды на льду отметился одной результативной передачей.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский – 32 из 36.



Следующая встреча между командами пройдёт в ночь на пятницу, 20 мая. Начало – 2:00 мск.