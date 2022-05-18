Кучеров – седьмой по очкам в плей-офф НХЛ в возрасте 28 лет и младше

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал седьмым игроком по набранным очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги в возрасте 28 лет и младше.
Сегодня, 18 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0. Кучеров в этом матче забил один гол и отдал один результативный пас. Эти набранные баллы и помогли ему стать седьмым в рейтинге.
Таким образом, всего Кучеров заработал 137 (47+90) очков за 121 матч в плей-офф НХЛ. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки, который заработал в этом возрасте 274 очка.
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