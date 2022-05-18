Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Совершенно чумовой. Он устрашающе талантлив». Аналитик НХЛ об игре Кучерова

«Совершенно чумовой. Он устрашающе талантлив». Аналитик НХЛ об игре Кучерова
Комментарии

Аналитик НХЛ Майк Рапп поделился мнением о результативной передаче форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Совершенно чумовой. Он устрашающе талантлив», – написал Рапп.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри на 37-минуте матча с «Флорида Пантерз» с помощью передачи Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу, сравнял счёт встречи.

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.

Новость по теме
Кучеров отдал 7-ю голевую передачу в текущем плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022