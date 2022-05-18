«Совершенно чумовой. Он устрашающе талантлив». Аналитик НХЛ об игре Кучерова

Аналитик НХЛ Майк Рапп поделился мнением о результативной передаче форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».



«Совершенно чумовой. Он устрашающе талантлив», – написал Рапп.



Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри на 37-минуте матча с «Флорида Пантерз» с помощью передачи Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу, сравнял счёт встречи.



В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.



28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.

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