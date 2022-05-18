Купер: это было легко. Я всегда говорил о Куче, что он заранее знает, что сделает соперник

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил финт российского форварда Никиты Кучерова перед результативной передачей, благодаря которой команда сравняла счет.



«Да, это было легко. Я всегда говорил о Куче, что он заранее знает, что сделает соперник. И он сделал это легко.



Счёт был 0:1, второй период шёл к концу. Спецбригады играют важную роль в этом плей-офф, и это был ещё один важный момент.



Этот гол нас взбодрил перед третьим периодом, и мы его выиграли», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.



Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри на 37-минуте матча с «Флорида Пантерз» с помощью передачи Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу, сравнял счёт встречи.



28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.