Форвард «Колорадо» Ландеског похвалил Ничушкина после матча с «Сент-Луисом»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз».



«Ничушкин был очень хорош для нас, он просто продолжает находить способы быть суперэффективным, забивая важные голы. Даже когда он не забивает, он вносит свой вклад другими способами», – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.



В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.