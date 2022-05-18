Кемпны – о поражении от Австрии: не так я себе представлял возвращение в сборную

Защитник сборной Чехии и «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны прокомментировал первый матч на чемпионате мира – 2022, в котором его команда сенсационно проиграла Австрии после серии буллитов (1:2).

«Не так я себе представлял возвращение в сборную. Я приехал, чтобы почувствовать победы и услышать гимн Чехии после матчей. Мы должны были решать исход встречи гораздо раньше, когда у нас был шанс. Надо было больше давить на ворота. Мы гоняли шайбу, но не шли на пятачок, откуда и забиваются голы. В концовке пропустили ненужный гол, но этого уже не изменить. Такие матчи мы обязаны выигрывать», – цитирует Кемпны hokej.cz

Напомним, хоккеист присоединился к сборной после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли и провёл первый матч на ЧМ.