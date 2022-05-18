Кучеров – о Василевском: это наш лучший игрок – в плей-офф, в регулярном чемпионате

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского после первого матча второго раунде серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Это наш лучший игрок – в плей-офф, в регулярном чемпионате. Он выкладывается на 100% в каждой игре.



Все стараются привнести свою энергию в игру. Когда он делает эти сейвы, скамейка запасных загорается, все приходят в восторг», – цитирует Кучерова The Athletic.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.



28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.