Кучеров – о Василевском: это наш лучший игрок – в плей-офф, в регулярном чемпионате

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского после первого матча второго раунде серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».
«Это наш лучший игрок – в плей-офф, в регулярном чемпионате. Он выкладывается на 100% в каждой игре.
Все стараются привнести свою энергию в игру. Когда он делает эти сейвы, скамейка запасных загорается, все приходят в восторг», – цитирует Кучерова The Athletic.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.
28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.
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