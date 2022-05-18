Минское «Динамо» и тульский АКМ произвели обмен хоккеистами

Минское «Динамо» в результате обмена получило права на российского нападающего Михаила Шалагина, который выступал в минувшем сезоне за тульский АКМ и «Югру» в ВХЛ.
Тульский клуб взаимен получил права на вратаря Сергея Большакова, проведшего сезон-2021/2022 в минском «Динамо».
Шалагин провёл в прошедшем сезоне 15 матчей за «Югру» и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. В составе АКМ на его счету 27 игр в регулярном чемпионате и 21 набранное очко: восемь голов и 13 передач.
Большаков в прошлом сезоне сыграл три матча в КХЛ за минское «Динамо» и четыре матча за минскую «Юность» в чемпионате Беларуси.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ динамовцы заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили петербургскому СКА.
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