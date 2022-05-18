Шипачёв и Войнов продлили контракты с «Ак Барсом» до 2025 года

Нападающий Вадим Шипачёв и защитник Вячеслав Войнов подписали новые контракты с «Ак Барсом» – они остаются в команде до окончания сезона-2024/2025.



В прошлом сезоне Шипачёв провёл 59 игр за московское «Динамо», в которых набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ на счету нападающего 828 матчей и 817 (262+555) очков, при показателе полезности «+224».



Войнов в 51 матче прошлого сезона набрал 41 (10+31) очко с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ защитник провёл 255 матчей, набрав 158 (44+114) очков при показателе полезности «+23».



«Подписав новые контракты с ведущими игроками. «Ак Барс» получил стабильность состава в будущем, мы рады, что Шипачёв и Войнов пошли на наши условия. Эти соглашения дают всем сторонам возможность сконцентрироваться только на хоккее, а болельщики «Ак Барса» смогут дольше наблюдать за игрой таких сильных хоккеистов», – цитирует генерального менеджера «Ак Барса» официальный сайт клуба.