The Athletic: источники говорят, что «Питтсбург» не очень-то хочет сохранить Малкина

Журналист The Athletic Роб Росси поделился информацией о возможном продлении контракта российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».
«Источники, близкие к Малкину, сообщили The Athletic, что «на самом-то деле «Питтсбург» не так уж заинтересован в сохранении нападающего», – приводит слова Росси The Athletic.
Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик.
В текущем сезоне 35-летний Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате, в котором забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи встречах.
Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.
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