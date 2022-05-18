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Стало известно, понадобится ли Овечкину хирургическое вмешательство из-за травмы

Стало известно, понадобится ли Овечкину хирургическое вмешательство из-за травмы
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о степени тяжести своей травмы.

Как отмечает The Athletic, россиянин сообщил, что ему не требуется хирургическое вмешательство. В понедельник он должен был вернуться в Россию и воссоединиться со своей семьёй.

Напомним, Овечкин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку. «Вашингтон» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли 2022 года «Флориде Пантерз» в серии со счётом 2-4. 36-летний россиянин провёл все шесть встреч, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач.

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