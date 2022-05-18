Норвегия обыграла Австрию. Франция спаслась в матче с Италией, одержав 2-ю победу на ЧМ

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Италии и Франции. Встреча закончилась победой французской команды в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
Первый гол на 15-й минуте матча забил Лука Фриго, отличившийся в меньшинстве. На 59-й минуте Саша Трей с передач Дамьена Флёри и Йоанна Овитю сравнял счёт. В овертайме победу французам принёс Юго Галле с передачи Тима Бозона.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Италия 20 мая сыграет с Германией. Франция 21 мая встретится с Данией.
В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия), сыграли Норвегия и Австрия. Победу одержали норвежцы со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Голы в составе норвежской сборной забили Матс Россели Ольсен, оформивший дубль, а также Андреас Мартинсен, Мартин Рёймарк и Мартин Рённильд. За австрийцев забили Доминик Хайнрих, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.
В следующем матче Австрия 20 мая сыграет с Латвией. Норвегия 21 мая встретится с Чехией.
- 18 мая 2022
-
19:13
-
18:55
-
18:44
-
18:14
-
17:46
-
17:17
-
16:57
-
16:20
-
15:43
-
14:57
-
14:10
-
13:49
-
13:17
-
12:41
-
11:48
-
11:31
-
10:36
-
10:10
-
10:00
-
09:33
-
09:02
-
08:41
-
08:35
-
08:30
-
07:42
-
07:16
-
07:03
-
06:47
-
06:37
-
06:32
-
06:17
-
05:55
-
05:21
-
05:17
-
04:51