Норвегия обыграла Австрию. Франция спаслась в матче с Италией, одержав 2-ю победу на ЧМ

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Италии и Франции. Встреча закончилась победой французской команды в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Первый гол на 15-й минуте матча забил Лука Фриго, отличившийся в меньшинстве. На 59-й минуте Саша Трей с передач Дамьена Флёри и Йоанна Овитю сравнял счёт. В овертайме победу французам принёс Юго Галле с передачи Тима Бозона.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Италия 20 мая сыграет с Германией. Франция 21 мая встретится с Данией.

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия), сыграли Норвегия и Австрия. Победу одержали норвежцы со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Голы в составе норвежской сборной забили Матс Россели Ольсен, оформивший дубль, а также Андреас Мартинсен, Мартин Рёймарк и Мартин Рённильд. За австрийцев забили Доминик Хайнрих, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.

В следующем матче Австрия 20 мая сыграет с Латвией. Норвегия 21 мая встретится с Чехией.