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Норвегия обыграла Австрию. Франция спаслась в матче с Италией, одержав 2-ю победу на ЧМ

Норвегия обыграла Австрию. Франция спаслась в матче с Италией, одержав 2-ю победу на ЧМ
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Италии и Франции. Встреча закончилась победой французской команды в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Первый гол на 15-й минуте матча забил Лука Фриго, отличившийся в меньшинстве. На 59-й минуте Саша Трей с передач Дамьена Флёри и Йоанна Овитю сравнял счёт. В овертайме победу французам принёс Юго Галле с передачи Тима Бозона.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Италия 20 мая сыграет с Германией. Франция 21 мая встретится с Данией.

ЧМ-2022. Группа A
18 мая 2022, среда. 16:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
ОТ
Италия
0:1 Фриго – 14:42 (4x5)   1:1 Трей (Флёри, Овитю) – 58:54 (6x5)   2:1 Галле (Бозон) – 61:04 (3x3)

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия), сыграли Норвегия и Австрия. Победу одержали норвежцы со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Голы в составе норвежской сборной забили Матс Россели Ольсен, оформивший дубль, а также Андреас Мартинсен, Мартин Рёймарк и Мартин Рённильд. За австрийцев забили Доминик Хайнрих, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.

В следующем матче Австрия 20 мая сыграет с Латвией. Норвегия 21 мая встретится с Чехией.

ЧМ-2022. Группа B
18 мая 2022, среда. 16:20 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 3
Австрия
0:1 Хайнрих (Вуковиц, Шнайдер) – 06:48 (5x4)   1:1 Россели Ольсен (Олимб) – 07:33 (4x5)   2:1 Мартинсен (Йоханнесен, Россели Ольсен) – 20:55 (5x5)   2:2 Хаудум (Унтервегер, Ганаль) – 26:54 (5x4)   3:2 Рёймарк (Хага, Нёрстебё) – 31:44 (5x5)   4:2 Россели Ольсен (Мартинсен, Олимб) – 47:32 (5x3)   4:3 Шнайдер (Вуковиц, Хайнрих) – 56:12 (5x4)   5:3 Рённильд (Якобссон) – 59:47 (en)
Турнирная таблица ЧМ-2022
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