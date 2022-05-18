Овечкин вернулся в Россию к своей семье после вылета из плей-офф НХЛ. Видео
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Россию к своей семье. Об этом сообщила жена нападающего Анастасия Шубская в одной из своих социальных сетей. Кроме того, она выложила видео с возвращением Овечкина.
Напомним, в последнем матче сезона, состоявшемся в ночь с 13 на 14 мая мск, «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. «Столичные» проиграли серию в шести встречах.
В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».
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