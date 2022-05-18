«Спартак» выменял права на форварда молодёжной сборной России из «Салавата Юлаева»

Московский «Спартак» произвёл обмен с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает телеграм-канал красно-белых.

За спортивные права на нападающего сборной Беларуси Ивана Дроздова «Спартак» получает денежную компенсацию и права на 19-летнего нападающего молодёжной сборной России Александра Пашина.

Воспитанник «Салавата Юлаева» Пашин в минувшем сезоне набрал 42 (21+21) очка в 45 матчах ВХЛ за «Торос» из Нефтекамска, а 3 мая подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». Ранее Александр успешно выступал за юниорскую и молодёжную сборные России, а в 2019 году выиграл Кубок Глинки/Гретцки, набрав восемь (7+1) очков в пяти матчах турнира. Также Пашин отметился 110 (50+60) очками в 116 встречах за молодёжную команду «Толпар» и провёл четыре матча в КХЛ за «Салават Юлаев».