«Это определённо отстой». Кучеров высказался о травме Пойнта

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о победе в первом матче второго раунда серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», а также об отсутствии форварда Брейдена Пойнта.

«Это определённо отстой, что с нами нет Пойнтера (Брейден Пойнт. — Прим. «Чемпионата»), но у нас есть Пирс (Кори Перри. — Прим. «Чемпионата»), он член Зала славы. Он знает, что делает. Он следил за Пойнтером весь год. Он видел, что тот сделал. Он действительно хорош. На самом деле мы ничего не меняли, просто придерживались плана игры. Ключевым моментом было исполнение этого плана», — цитирует Кучерова The Athletic.



Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.



28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.