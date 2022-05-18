The Athletic о перестройке: «Вашингтон» не собирается мешать Овечкину в погоне за Гретцки

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением о ситуации с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в котором большая часть состава достаточно возрастная.



«Когда Бекстрём переподписал контракт в 2020 году, а Овечкин — в 2021-м, руководство и владельцы заверили их, что команда продолжит забивать бюджет до потолка зарплат, пытаясь окружить их талантами, необходимыми для борьбы за кубок. Только по этой причине масштабная перестройка кажется крайне маловероятной. Кроме того, есть вопрос о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Это будет одна из самых громких историй в спорте в ближайшие сезоны, и «Кэпс» не собираются ничего делать, чтобы помешать Овечкину», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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