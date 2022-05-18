The Athletic: Малкин выделяется на «горе Рашмор» «Пингвинз», где высечены лики Лемье, Ягра

Журналист The Athletic Роб Росси рассказал о наследии, которое останется после российского нападающего Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».



«Пингвинз» вывели из обращения только номер Марио Лемье. Яромир Ягр в конечном итоге удостоится этой чести. Как и Кросби и Малкин. Они, несомненно, являются четырьмя самыми важными и величайшими игроками в истории франшизы, а Кросби и Малкин войдут в пятёрку лучших дуэтов в истории НХЛ, учитывая их индивидуальные достижения.



До прихода Малкина в сезоне-2006/2007 «Пингвинз» не выходили в плей-офф с 2001 года. Три года спустя он выиграл первый из двух результативных титулов и «Конн Смайт», став самым ценным игроком плей-офф в розыгрыше кубка 2009 года. Даже для франшизы, испорченной уникальными атакующими талантами, Малкин выделяется на «горе Рашмор» «Пингвинз», на которой будут высечены лики Лемье, Ягра и Кросби», — приводит слова Росси The Athletic.