The Athletic: Малкин выделяется на «горе Рашмор» «Пингвинз», где высечены лики Лемье, Ягра

Журналист The Athletic Роб Росси рассказал о наследии, которое останется после российского нападающего Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».
«Пингвинз» вывели из обращения только номер Марио Лемье. Яромир Ягр в конечном итоге удостоится этой чести. Как и Кросби и Малкин. Они, несомненно, являются четырьмя самыми важными и величайшими игроками в истории франшизы, а Кросби и Малкин войдут в пятёрку лучших дуэтов в истории НХЛ, учитывая их индивидуальные достижения.
До прихода Малкина в сезоне-2006/2007 «Пингвинз» не выходили в плей-офф с 2001 года. Три года спустя он выиграл первый из двух результативных титулов и «Конн Смайт», став самым ценным игроком плей-офф в розыгрыше кубка 2009 года. Даже для франшизы, испорченной уникальными атакующими талантами, Малкин выделяется на «горе Рашмор» «Пингвинз», на которой будут высечены лики Лемье, Ягра и Кросби», — приводит слова Росси The Athletic.
- 18 мая 2022
-
20:49
-
20:20
-
20:09
-
19:45
-
19:13
-
18:55
-
18:44
-
18:14
-
17:46
-
17:17
-
16:57
-
16:20
-
15:43
-
14:57
-
14:10
-
13:49
-
13:17
-
12:41
-
11:48
-
11:31
-
10:36
-
10:10
-
10:00
-
09:33
-
09:02
-
08:41
-
08:35
-
08:30
-
07:42
-
07:16
-
07:03
-
06:47
-
06:37
-
06:32
-
06:17