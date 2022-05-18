Сидни Кросби ответил на вопрос о возможности сыграть на чемпионате мира — 2022
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос о возможности сыграть на чемпионате мира по хоккею — 2022, проходящем в Финляндии.
«Со мной никто об этом не говорил», — приводит слова Кросби The Athletic.
Напомним, канадская команда попала в группу со сборными Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции. Групповой этап начался 13 мая и продлится до 24 мая. Четвертьфинальные встречи состоятся 26 мая, полуфиналы — 28 мая, матч за третье место и финальный матч — 29 мая.
После трёх встреч сборная Канады возглавляет группу А. «Кленовые листья» сначала переиграли команду Германии (5:3), затем разгромили Казахстан (6:1) и одержали крупную победу в матче со Словакией (5:1).
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