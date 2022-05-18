Инсайдер Sportsnet рассказал, какие клубы НХЛ заинтересованы в услугах Андрея Кузьменко

Журналист Sportsnet и инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, как обстоит ситуация с российским нападающим Андреем Кузьменко.

«Решение российского свободного агента Андрея Кузьменко едва ли появится в ближайшем будущем, но после первоначальных переговоров с такими командами, как „Эдмонтон“, „Нэшвилл“, „Ванкувер“ и „Вегас“, некоторые другие команды связались, чтобы убедиться, что у них есть шанс. Считается, что среди них есть „Анахайм“, — приводит слова Фридмана Sportsnet.

26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».