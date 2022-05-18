Швейцарский форвард Андрес Амбюль повторил рекорд чемпионатов мира 31-летней давности
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Швейцарский нападающий Андрес Амбюль повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира по хоккею.
Матч группового этапа ЧМ-2022 со Словакией стал для 38-летнего форварда 119-м на этих турнирах. Он смог повторить достижение немецкого хоккеиста Удо Кисслинга, который провёл свой последний чемпионат мира 31 год назад — в 1991-м.
Впервые Амбюль сыграл за Швейцарию на подобном турнире 18 лет назад — в сезоне-2003/2004. С тех пор он 17 раз выступал на чемпионатах мира, не сыграв лишь на двух из них — в сезоне-2017/2018 и 2019/2020 (был отменён из-за пандемии коронавируса). Всего за сборную Швейцарии нападающий сыграл 118 матчей, в которых набрал 52 (22+30) очка.
Напомним, следующий матч Швейцария проведёт 21 мая c Канадой.
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